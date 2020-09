Smalling sarà il sesto acquisto dell’Inter dalla Premier League? Le ultime – The Sun

Smalling si è messo in mostra la scorsa stagione in Serie A con la maglia della Roma, al termine del prestito il calciatore è tornato al Manchester United ma il suo addio è un dato di fatto. Secondo quanto riportato da The Sun questa mattina, anche i nerazzurri seguono il difensore trentratreenne molto apprezzato da Antonio Conte, pronta l’offerta?

SESTO DALLA PREMIER – Smalling potrebbe tornare in Serie A già da questa stagione. La Roma lo cerca con insistenza ma l’Inter c’è. La conferma arriva anche da alcune fonti inglese sicure dell’interesse di Antonio Conte nei confronti del difensore inglese. La richiesta del Manchester United sarebbe di diciotto milioni e l’offerta dei nerazzurri dovrebbe aggirarsi intorno ai sedici milioni da pagare in tre anni. Chi avrà la meglio per aggiudicarsi il giocatore? Se l’Inter dovesse acquistare il difensore trentatreenne sarebbe il sesto acquisto dalla Premier League (considerando anche Christian Eriksen e Victor Moses) richiesto espressamente da Conte, il quarto dal Manchester United.

