Inter-Fiorentina, Pezzella tra i convocati ma allenamento di oggi decisivo

Pezzella Vlahovic Fiorentina-Brescia

Verso Inter-Fiorentina, il tecnico Beppe Iachini spera di recuperare il capitano German Pezzella per la sfida di San Siro mentre dovrà fare a meno di Erick Pulgar escluso dalla lista convocati (vedi QUI).

IL DUBBIO – Questa sera Inter-Fiorentina, e tra i dubbi di Beppe Iachini prima della partita c’è soprattutto quello legato al capitano viola German Pezzella, alle prese con una butta al piede ricevuta in amichevole. Le sue condizioni tengono in ansia il tecnico italiano che avrà modo di sfruttare l’allenamento di rifinitura prima di partire per San Siro per giudicare le condizioni del difensore argentino. Se non dovesse recuperare, il calciatore siederà comunque in panchina e al suo posto giocherà Federico Ceccherini, completando così il reparto arretrato formato da Martin Caceres e Nikola Milenkovic, accostato proprio al mercato nerazzurro nel caso in cui dovesse partire Milan Skriniar. Nella Fiorentina fuori sicuro Erick Pulgar per un problema fisico, escluso dai convocati.