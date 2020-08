Skriniar, ricca plusvalenza in arrivo? Possibili top club,...

Skriniar, ricca plusvalenza in arrivo? Possibili top club, cifre e obiettivo

Milan Skriniar potrebbe fare le valigie e dire addio in caso di elevata offerta sul tavolo dei dirigenti dell’Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, l’Inter potrebbe decidere di dire addio a Milan Skriniar per compiere una ricca plusvalenza. Una decisione che potrebbe arrivare in caso di offerta da 50 milioni di euro che potrebbe provenire da parte di Real Madrid, Manchester United e Manchester City. Qualora alla fine il club nerazzurro potesse salutare lo slovacco, la società meneghina potrebbe virare su un giocatore che dall’estero, ma conosce bene il campionato italiano. Si tratterebbe di Chris Smalling, difensore centrale tornato ai Red Devils dopo una stagione in prestito alla Roma.