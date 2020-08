Inter-Shakhtar Donetsk, somiglianze con Bayer. Occhio a punto debole

Il punto della situazione in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League in programma lunedì 17 agosto. Gli ucraini, allenati da Luis Castro, sembrano essere piuttosto simili al Bayer Leverkusen già battuto quattro giorni fa sempre a Dusseldorf. A riportarlo è Andrea Paventi per Sky Sport 24.



ANALISI – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi su “Sky Sport” in vista di Inter-Shakhtar Donetsk di Europa League, l’Inter starebbe vedendo molti filmati per studiare lo Shakhtar Donetsk. Quest’ultimo somiglierebbe al Bayer Leverkusen perché sono molto bravi nella metà campo avversaria, ha quattro-cinque giocatori tecnici che possono mettere in difficoltà. L’Inter dovrebbe sfruttare le proprie caratteristiche rimanendo corta vincendo anche qualche duello individuale su Marlos e Taison. Lautaro Martinez e Romelu ukaku dovranno essere bravi ad abbassarsi e a sfruttare il fatto che il portiere dello Shakhtar (Andriy Pyatov, ndr) non è certo il più bravo delle quattro squadre in semifinale di Europa League.