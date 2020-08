Kumbulla, Inter e Lazio non rilanciano: una sola certezza – CC

Condividi questo articolo

Non ci sarebbero stati rilanci da parte di Inter e Lazio per Marash Kumbulla, difensore del Verona: attesa per i nuovi sviluppi

ULTIME – Secondo quanto riportato da “CittaCeleste.it”, non ci sarebbero stati rilanci da parte di Inter e Lazio per Marash Kumbulla. Sarebbe previsto un incontro tra il Verona e Gianni Vitali, agente del difensore, dopo Ferragosto per fare il punto della situazione. Al momento l’unica certezza sarebbe che il difensore vorrebbe restare in Italia e avrebbe perciò rifiutato offerte dall’estero. Anche le offerte dei due club per il centrale sarebbero molto vicine. Sarebbe dunque decisiva la proposta che accontenterà il patron Setti. Attesa per sviluppi importanti la prossima settimana. Intanto il giocatore avrebbe fretta di conoscere il suo futuro e lo avrebbe comunicato al suo procuratore.

Fonte: Redazione Città Celeste – CittaCeleste.it