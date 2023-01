Skriniar-Inter, resta ottimismo sul rinnovo! Fissata nuova deadline – TS

L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo Tuttosport il club nerazzurro resta ottimista circa il prolungamento dello slovacco. Nuova deadline fissata

OTTIMISMO – Sono giorni caldi per la questione rinnovo di Milan Skriniar. L’Inter ha fissato una nuova deadline: il dentro o fuori sarà dopo la Supercoppa col Milan. L’offerta del club nerazzurro è di 6,5 milioni netti a stagione, e nonostante lo slovacco non abbia ancora dato una risposta, fra i dirigenti nerazzurri permane l’ottimismo visto il continuo amore che il calciatore ha dimostrato e continua a dimostrare per i colori nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – S.P