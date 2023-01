Inter-Parma, Prontera da 6. Valido il gol di Lautaro Martinez: la moviola – CdS

Prontera termina Inter-Parma con una sufficienza in pagella. Giuste le valutazioni sul gol di Lautaro Martinez e sui due episodi dubbi di calcio da rigore. Meno corretto il tempo di recupero assegnato alla ripresa. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport, oggi in edicola.

MOVIOLA – L’arbitraggio di Alessandro Prontera in Inter-Parma (vedi moviola) risulta sufficiente per la moviola del Corriere dello Sport. Corrette le sue valutazioni, insieme a quelle dei due assistenti, Carbone e Giallatini, sugli episodi dubbi della gara di Coppa Italia. Il gol del pareggio nerazzurro di Lautaro Martinez è il caso più rilevante e complicato. Il Parma protesta ma l’arbitro giudica la rete regolare. La decisione è corretta perché quando Kristjan Asllani crossa Edin Dzeko è tenuto in gioco dal piede sinistro di Botond Balogh.

RIGORI – Esatto il giudizio di Prontera anche sugli episodi fallosi in area di rigore. A fine primo tempo il contatto nell’area del Parma tra Stefan De Vrij e Franco Vazquez: il primo cade dopo che i due si trattengono a vicenda. L’arbitro lascia correre, come sul tocco di gomito di Vazquez. Corretta anche questa valutazione, poiché il pallone schizza da un contrasto. Nel primo minuto del tempo supplementare è Joaquin Correa a cadere in area. Balogh, effettivamente, lo trattiene per la spalla destra. Ma è l’attaccante nerazzurro che ricerca il contatto, allargando la gamba destra. Prontera sceglie di non fischiare il rigore, giusta valutazione. Unica nota stonata dell’arbitraggio: il tempo di recupero assegnato nella ripresa: 4′ di recupero sono veramente pochi in Inter-Parma.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna