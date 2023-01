Skriniar, l’Inter offre il massimo! Urgenza: in caso di fumata nera… − Sky

Ancora da scrivere il futuro di Skriniar, l’Inter aspetta una risposta nei prossimi giorni. C’è urgenza perché in caso di fumata nera bisognerà trovarne il sostituto

IL MASSIMO − Per Skriniar è il mese decisivo, Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 ribadisce la posizione del club: «Per Milan Skriniar grande urgenza perché scadrà fra sei mesi, già tra un mese può firmare per un altro club. Situazione semplice da spiegare e difficile da risolvere per l’Inter. Aveva un’offerta in estate dal PSG di 60-65 milioni che il club ha rifiutato. L’Inter offre sei milioni netti, ovvero il massimo che si può offrire. Le stesse cifre dei big Lautaro Martinez e Brozovic. Aspetta una risposta nel giro di pochi giorni. Ovvero se accettare i sei milioni o rifiutarli. Il PSG ha offerto delle cifre molto più importanti. In caso di addio, l’Inter dovrà cercare un sostituto».