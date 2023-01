Ravezzani: «Domani tiferò per l’Inter, ma tanti dubbi. Skriniar condizionato»

Ravezzani si schiera con l’Inter per tenere viva la lotta Scudetto. Contro il Napoli, però, continua gli interrogativi saranno tanti. Skriniar e Lukaku in primis

SCONTRO DIRETTO − Fabio Ravezzani, su TMW Radio, ha parlato così del match di domani sera: «Mossa che può cambiare il match di San Siro? 1-1, segna nel primo tempo il Napoli, l’Inter pareggia nel secondo tempo e non va in porto il forcing finale. Difficile dire comunque come andrà a finire. Certamente tifo per i nerazzurri, anche perché se il Napoli vince ancora è finita. Ho sempre considerato l’Inter la più forte da diversi anni, ma ha anche perso uno Scudetto. Se l’Inter si mette a correre e Lukaku farà il Lukaku può vincere. Ma Lukaku sarà Lukaku vero? I punti interrogativi sono vari, a partire da Skriniar, che sente le sirene di Parigi e il suo rendimento ne è stato condizionato».