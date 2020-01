Setien: “Vidal? Bisogna trovare equilibrio. Un problema col mio gioco”

Quique Setién, nuovo allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match interno contro il Granada (calcio d’inizio domani sera, ore 21). Focus anche su Arturo Vidal e sul suo futuro in blaugrana.

ADATTARSI – Il nome di Arturo Vidal è tornato un po’ nelle retrovie nelle ultime settimane, in ottica mercato. L’Inter ha virato con decisione su Christian Eriksen, anche in virtù dell’avvicendamento in panchina tra Ernesto Valverde e Quique Setién. Il nuovo allenatore sta ancora valutando la sua rosa, ma sul cileno sembra avere le idee già piuttosto chiare, come testimoniano le sue dichiarazioni in conferenza: “Do molta importanza all’ordine nel gioco e ci sono giocatori come Arturo Vidal che tendono a perderlo. Si tratta di trovare un equilibrio”.