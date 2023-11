Sensi via a gennaio? Tre di Serie A lo vogliono. L’Inter ha un piano ben preciso – TS

Il contratto di Stefano Sensi va in scadenza a giugno 2024, ma ciò nonostante, l’Inter non ha intenzione di regalarlo durante il mercato di gennaio. Tuttosport svela le intenzioni dei nerazzurri in vista della prossima sessione di mercato.

FUTURO CHIARO – Arrivato nell’estate 2019 con Antonio Conte, Stefano Sensi ha vissuto due mesi d’oro col tecnico salentino, prima di entrare in un girone infernale di infortuni in successione, prestiti e un rendimento incostante. Una storia tendenzialmente sfortunata la sua con i colori nerazzurri e destinata a concludersi probabilmente a giugno, a meno che a gennaio un club non sia disposti a investire di lui. Di club interessanti, soprattutto in Serie A, ce ne sono: Genoa, Cagliari e Salernitana. Ma l’Inter a gennaio non avrà intenzione di regalarlo, anzi. Chi lo vorrà, dovrà pagare. Ovviamente non tanto, ma quel poco che l’Inter potrà ricevere, unito al risparmio dell’ingaggio (circa 2 milioni lordi da gennaio a giugno), tornerà comunque buono magari per un’operazione in entrata che serva a completare l’organico, che si tratti di un quinto attaccante o un esterno di destra.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini