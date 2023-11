Ucraina-Italia, Acerbi monumentale. Altri dell’Inter da 7! Le pagelle

L’Italia giocherà gli Europei 2024, obiettivo raggiunto! Non con poche difficoltà e dopo un pareggio (col brivido). Ma la prestazione dei giocatori dell’Inter è stata eccezionale. L’edizione odierna del Corriere dello Sport esalta la prestazione di Francesco Acerbi su tutti, ma le pagelle degli altri nerazzurri sono da incorniciare.

LE PAGELLE – La prestazione di Francesco Acerbi è da ricordare, tiene sempre senza mollare e il lavoro che fa per l’intero reparto è commovente. Tra i voti più alti di tutti gli azzurri, il difensore dell’Inter guadagna un bel 7,5 in pagella. Come lui anche Nicolò Barella, in netta crescita in questa fase della stagione e lo avevamo già segnalato. Fa bene entrambe le fasi di gioco e pulisce palloni importanti, inesauribile. Voto 7 invece per Federico Dimarco, che salva di testa un gol che sembrava fatto per l’Ucraina e macina metri sulla fascia. In campo anche Davide Frattesi, ma fa valere la sua velocità e sfiora il gol con la prima grande occasione della partita, ma Trubin si oppone: voto 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna