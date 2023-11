Calhanoglu, ricarica di energia fisiche e mentali: ora testa alla Juventus – CdS

Durante l’ultima sosta, Hakan Calhanoglu è stato uno dei primi calciatori convocati in nazionale a tornare a Milano e a recuperare le energie. Ad attenderlo a Milano una piacevole sorpresa, come riporta il Corriere dello Sport.

RIENTRO – Se è vero che durante le ultime soste il centrocampista turco non trovava mai riposo per gli impegni con la nazionale, adesso si può dire che Simone Inzaghi si godrà un Calhanoglu molto meno affaticato. Ha ottenuto il pass per Euro 2024 con la Turchia. Ha fatto rientro a Milano nel fine settimana scorso, a causa di un’influenza che lo ha tenuto fuori dagli impegni recenti con la Turchia di Vincenzo Montella. Il centrocampista adesso è pienamente a disposizione dell’Inter di Inzaghi nella settimana che porta alla sfida con la Juventus. Calhanoglu ci arriva nelle condizioni ideali e non solo per non aver giocato gli impegni internazionali con la Turchia, ma anche perché da ieri è diventato padre per la terza volta.

DERBY D’ITALIA – Ad attendere l’Inter e Calhanoglu domenica sera ci sarà la Juventus al Allianz Stadium. Scontro diretto per lo scudetto e sfida cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Il centrocampista turco sa bene come colpire la Juventus. Sarà fondamentale vincere ogni duello a centrocampo per non perdere palloni importanti e saper sfruttare bene le palle giuste. Calhanoglu sa bene come colpire i bianconeri in casa loro. L’anno scorso segnò un rigore a Torino, quest’anno ne ha già realizzati sei su altrettanti tentativi. Servirà la sua miglior versione in questo big match al sapore di scudetto.

