Sensi, stagione no alla Sampdoria. Rientro all’Inter solo di passaggio – TS

Stefano Sensi non ha lasciato il segno alla Sampdoria. Il centrocampista, a fine stagione, farà rientro all’Inter. Solo di passaggio? Le ultime da Tuttosport

STAGIONE NO – Stefano Sensi non è riuscito ad incidere nella sua parentesi alla Sampdoria. Il centrocampista, arrivato a Genova in prestito dall’Inter, doveva rilanciare le sue quotazioni, in chiave Nazionale e mercato, ma i diversi problemi fisici non gli hanno garantito continuità in campo. Ciò ha prodotto una stagione in chiaroscuro con pochissimi alti e tanti bassi. A fine stagione, a meno di sorprese, Sensi dovrebbe rientrare in nerazzurro ma, spiega Tuttosport, il suo dovrebbe essere solo un passaggio. Il centrocampista, infatti, secondo il quotidiano, verrà certamente ceduto.

Fonte: Tuttosport – Marco Bisacchi