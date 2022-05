Perisic, addio all’Inter? Il club su due giovani di Serie A: le ultime – TS

In casa Inter tiene banco la questione relativa al rinnovo di Ivan Perisic. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri incontreranno presto l’entourage del calciatore. In caso di fumata nera si cercherà un sostituto

OFFERTA – L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Ivan Perisic. La dirigenza nerazzurra, secondo Tuttosport, incontrerà la settimana Frane Jurcevic, agente del calciatore. La volontà di entrambe le parti è ancora quella di continuare insieme ma, in caso di fumata nera, i nerazzurri punteranno su Gosens e cercheranno un giovane da affiancare al tedesco: piacciono Parisi dell’Empoli e Cambiaso del Genoa. Sull’esterno dei toscani, da registrare l’interesse anche di Napoli e Milan. I toscani valutano molto il cartellino: cifra che l’Inter potrebbe abbassare con l’inserimento di qualche contropartita tecnica, come Esposito, di rientro dal prestito al Basilea. L’esterno del Genoa, invece, può rappresentare un’autentica occasione di mercato: con “il Grifone” in B ed il contratto in scadenza nel 2023, i nerazzurri potrebbero impostare un’operazione low-cost.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini