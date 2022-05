Sensi proposto al Monza! Pronta contropartita per l’Inter? Lo scenario – TS

Stefano Sensi potrebbe lasciare l’Inter nel corso del mercato estivo. Il centrocampista nerazzurro, secondo Tuttosport, è stato proposto al Monza neo-promosso in Serie A

PROPOSTA – Stefano Sensi potrebbe lasciare l’Inter nel corso del mercato estivo. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista è stato proposto al Monza neo-promosso in Serie A. Il centrocampista piace ma ci sono dubbi circa la sua tenuta fisica. Secondo il quotidiano il club nerazzurro è interessato a Carlos Augusto, esterno del club biancorosso, e vorrebbe inserirlo nell’affare: il club di Stroppa, però, lo considera uno dei calciatori più pronti per la A e non vorrebbe privarsene.

Fonte: Tuttosport – Gianluca Scaduto