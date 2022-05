Mkhitaryan virtualmente dell’Inter, si attende solo la firma: i dettagli – TS

Mkhitaryan può considerarsi un giocatore dell’Inter per la stagione che verrà. Come ribadito da Tuttosport, adesso ogni momento è buono per la firma sul contratto.

I DETTAGLI – Henrikh Mkhitaryan all’Inter, ormai è tutto fatto. Ogni giorno è buono per avvistare in sede i suoi rappresentanti. Il centrocampista può considerarsi virtualmente dell’Inter, e dunque il terzo acquisto della stagione (André Onana e Robin Gosens i primi due). Lo attende un biennale da 3,5 milioni a stagione. Previsti, inoltre, altri due milioni alla firma per un puntello ritenuto fondamentale dallo staff tecnico per completare il centrocampo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

