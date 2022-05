Inter, non solo Lukaku: oggi incontro anche per il rinnovo di de Vrij – TS

L’Inter come ribadito precedentemente in rassegna stampa, presumibilmente oggi incontrerà Sebastien Ledure, legale di Romelu Lukaku, ma anche di Stefan de Vrij. Secondo Tuttosport, dopo la scomparsa di Mino Raiola, non è ancora emerso il nome del nuovo procuratore. L’avvocato, però, ha vinto la causa per lo stesso difensore olandese.

ANCHE IL RINNOVO – Non solo Romelu Lukaku. Sebastian Ledure, avvocato specializzato in diritto sportivo, nell’incontro odierno probabilmente parlerà anche del rinnovo di Stefan de Vrij, attualmente in scadenza nel 2023. Pochi mesi fa il noto legale aveva vinto la causa intentata dal calciatore contro la SEG, sua vecchia agenzia, facendo ottenere all’atleta un indennizzo di ben 5 milioni e 160mila euro. Il difensore nerazzurro si era affidato allo stesso professionista proprio su consiglio di Romelu Lukaku. Dopo la scomparsa di Mino Raiola, non è ancora emerso il nome del nuovo procuratore del difensore. L’avvocato, conscio di una situazione sicuramente complicata, non vuole sbilanciarsi per evitare speculazioni.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.