Campionato Primavera 1, oggi finale Roma-Inter: la probabile formazione di Chivu – CdS

Roma-Inter Primavera oggi vale un pezzo di storia, considerando soprattutto l’addio di Alberto De Rossi, ultima sulla panchina della Roma Primavera dopo 19 anni. Dall’altra parte Cristian Chivu, alla sua prima esperienza da allenatore e con una finale ancora tutta da giocare. Ecco le possibili scelte del tecnico nerazzurro secondo il Corriere dello Sport.

LA FINALE – Campionato Primavera 1, oggi si gioca la finale playoff tra Roma e Inter. I giallorossi secondo il quotidiano romano partono favoriti per tre motivi, il primo: nei due precedenti non ha mai perso contro l’Inter. Il secondo: ha una rosa più esperta. Il terzo: ventiquattro ore di riposo in più possono fare la differenza. Parola al campo. L’Inter Primavera ha tanta qualità, a partire dal giovane centrocampista Casadei, un talento puro. A ruota lo seguono il collega di reparto Fabbian e i fratelli argentini Carboni.

Ecco la probabile formazione dell’Inter Primavera (4-2-3-1): Rovida; Silvestro, Moretti, Hoti, F. Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola, V. Carboni; Jurgens.

Fonte: Corriere dello Sport – Lorenzo Scalia

