Acerbi, problema che per l’Inter suona come un allarme: due priorità

Una delle notizie principali di giornata è sicuramente il forfait obbligato di Francesco Acerbi all’Europeo in Germania, con il problema pubalgia che gli impedirà di prendere parte alla spedizione con l’Italia. Un problema che suona come un allarme anche per l’Inter, con due priorità di mercato.

PROBLEMA FASTIDIOSO – La rinuncia di Francesco Acerbi agli Europei in Germania con la maglia dell’Italia suona come un grosso problema anche per l’Inter. Già, perché se da una parte la pubalgia può sembrare un infortunio di poco conto, in realtà è un problema parecchio limitante. Ne sono esempi giocatori che in carriera ne hanno sofferto, come Kaka – che proprio dopo quel momento ha visto calare il livello delle sue prestazioni ai tempi del Real Madrid dopo essere arrivato a vincere il Pallone d’Oro con il Milan – ma anche Federico Balzaretti, che per questo motivo dovette proprio mettere la parola fine alla sua carriera da calciatore. Ecco perché la notizia allerta i nerazurri, con un Acerbi che già nelle ultime uscite (contro Lazio e Verona) ha mostrato prestazioni non particolarmente esaltanti.

Acerbi, la pubalgia preoccupa l’Inter: due priorità di mercato

NUOVO TITOLARE – Proprio per questo sarà ora necessario andare a mettere mano al reparto difensivo sul mercato. Francesco Acerbi nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di titolarissimo al centro del terzetto della retroguardia difensiva dell’Inter, con ottimi risultati (chiedere a Erling Haaland). Ma il problema pubalgia, unito ai 36 anni già compiuti dall’ex Lazio, fanno calare una grossa incognita sulla sua affidabilità in vista anche della prossima lunghissima stagione, dove servirà una rosa di giocatori interamente al 100% viste le due partite extra in UEFA Champions League e il Mondiale per Club a giugno 2025.

RUOLI DA COPRIRE – Non solo il ruolo di difensore centrale, che oltre a Francesco Acerbi vede Stefan de Vrij come seconda alternativa, ma anche quello di braccetto di sinistra andrà coperto. Anche se in questo senso, Simone Inzaghi ha già iniziato a lavorare, plasmando Carlos Augusto proprio come alternativa principale ad Alessandro Bastoni in quella zona di campo, grazie anche alla duttilità di Tajon Buchanan spostato proprio sulla sinistra per intercambiarsi con Federico Dimarco. Un problema, quello della pubalgia per Acerbi, che però costringerà proprio la dirigenza a spostare le sue priorità di mercato anche in difesa.