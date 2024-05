Lautaro Martinez e il rinnovo, incontro con l’Inter finito! Le indicazioni

Erano attese novità sul fronte Lautaro Martinez e sono appena arrivate: si è tenuto, come previsto, nel pomeriggio l’incontro fra l’Inter e il suo agente Camano. Da Sport Mediaset le prime informazioni su cosa si è discusso.

IL VERTICE TANTO ATTES – La questione del rinnovo di Lautaro Martinez è fra le principali di questo primo periodo di calciomercato. L’Inter vuole chiudere al più presto il rinnovo con l’attaccante e capitano, ma il suo agente Alejandro Camano sta sparando alto. Motivo per cui era essenziale capire i risvolti dall’incontro previsto per oggi, dove le due parti hanno ripreso i contatti già visti per esempio a marzo in Spagna in occasione della partita di Champions League contro l’Atlético Madrid. Da Sport Mediaset arrivano le prime informazioni su come è andato il primo vertice fra la dirigenza dell’Inter e l’agente di Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez rinnova con l’Inter? L’esito dal rinnovo

ANCORA STALLO – Al momento non c’è un accordo per il rinnovo. Ma non è necessariamente l’anticamera della cessione, visto che è pressoché scontato che non si chiuda in un singolo incontro. In un albergo del centro di Milano, Camano ha incontrato alcuni dei vertici della dirigenza. L’offerta dell’Inter si attesa fra 8-8,5 milioni di euro come parte fissa, più bonus. Lautaro Martinez attualmente guadagna sei milioni, la richiesta che il suo agente continua a fare è 12 milioni di euro a salire. Ingaggio troppo alto per i parametri imposti dalla nuova proprietà, con Oaktree che – va ricordato – prosegue sulla falsariga di quanto già fatto da Suning. Una delle problematiche di una richiesta di ingaggio del genere è che Lautaro Martinez andrebbe a guadagnare molto di più dei suoi compagni. Se ne riparlerà ancora, c’è la volontà comune di arrivare a un accordo. Che però a oggi continua a non esserci.