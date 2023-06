Sensi, niente Monza: ritorno all’Inter ma direzione estero – SI

Uno dei nomi che torneranno all’Inter dopo i prestiti della stagione appena conclusa è quello di Stefano Sensi. Secondo Sportitalia il giocatore non resterà infatti al Monza, ma non dovrebbe comunque rimanere in nerazzurro.

DI PASSAGGIO – Stefano Sensi non resterà al Monza, che ha deciso di non riscattarlo dopo il prestito nella passata stagione. Di ritorno all’Inter, però, il suo futuro non dovrebbe nemmeno essere in nerazzurro, con la possibilità – al momento – di andare a giocare all’estero.