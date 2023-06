Azpilicueta, irrompe l’Atletico Madrid: sorpasso all’Inter

Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio a parametro zero di César Azpilicueta all’Inter, ma le cose sembrano essere cambiate nelle ultime ore. Come riporta in esclusiva l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid irrompe e sorpassa i nerazzurri.

SORPASSO – L’Inter rischia di vedersi soffiare César Azpilicueta dopo avere a lungo trattato per trovare il giusto accordo per portarlo a Milano. Irrompe infatti l’Atletico Madrid che sta convincendo il difensore del Chelsea a tornare in Spagna. Tanto che si tratta di un vero e proprio sorpasso, con il club di Diego Simeone ora favorito nella corsa, come riporta Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter ufficiale.