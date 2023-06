Brozovic-Al-Nassr, trattativa in stallo. Manchester United pronto all’offerta per Onana! | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nell’edizione odierna si parla di saluti dell’Inter a Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar e Roberto Gagliardini. La trattativa fra Marcelo Brozovic e l’Al-Nassr che sembrava in fase di chiusura si complica radicalmente. Ciò si ripercuote sull’affare Davide Frattesi, per il quale la dirigenza nerazzurra dialogherà questa sera con quella del Sassuolo. Intato sembra vicina l’offerta del Manchester United per Onana.

TG IN NERAZZURRO – L’Inter saluta con un messaggio sui canali ufficiali Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar e Roberto Gagliardini che lasciano la maglia nerazzurra per nuove avventure. Nel frattempo la situazione sul mercato si complica con l’affare Marcelo Brovovic. L’Al-Nassr gioca al ribasso con l’Inter e blocca la chiusura della trattativa che sembrava ormai quasi conclusa. Di conseguenza la situazione si fa difficile per Davide Frattesi. Stasera, in occasione del Gran Galà di apertura del calciomercato, la dirigenza nerazzurra incontrerà quella del Sassuolo per discutere del centrocampista. La giornata è importante anche sul fronte André Onana perché entro la fine della serata è attesa l’offerta ufficiale del Manchester United. Intanto il nome di Audero si aggiunge a quello di Trubin nella lista dei possibili sostituti del portiere camerunese. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di venerdì 30 giugno 2023 pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG Inter-News e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).