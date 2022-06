Sensi ma non solo: il Monza punta altri due ex Inter per la Serie A

Si è parlato di Sensi come opzione per il Monza, appena promosso per la prima volta in Serie A (vedi articolo). Secondo Sky Sport i brianzoli puntano a un trittico di giocatori ben conosciuti dall’Inter.

LA RICHIESTA – Stefano Sensi è uno dei nomi fatti dal Monza per affrontare la sua prima stagione in Serie A. Il centrocampista torna all’Inter dopo il prestito alla Sampdoria, non certo positivo. Per lui però è possibile una nuova sistemazione, come segnalato negli scorsi giorni. Non è l’unico nerazzurro: i brianzoli vogliono anche Andrea Ranocchia, lui ormai un ex visto che è in scadenza di contratto al 30 giugno e questo non sarà riscattato. Poi c’è un ex vero e proprio, Antonio Candreva: con lui ci sono stati contatti diretti, il Monza deve affrontare la concorrenza del Nizza. Sensi, Ranocchia, Candreva: in biancorosso tanta vecchia Inter?