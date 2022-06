Bellanova, Inter non da sola: una concorrente dalla Serie A col Cagliari – Sky

Bellanova è uno dei nomi fatti per sostituire Perisic, nonostante non sia certo un esterno sinistro. Sul giocatore del Cagliari, come fa sapere Sky Sport, con l’Inter c’è anche un altro club di Serie A.

INIZIANO LE TRATTATIVE – Per Raoul Bellanova il primo passaggio è arrivato: il Cagliari lo ha riscattato dal Bordeaux (vedi articolo). Ha pagato ottocentomila euro, ma avendo perso la Serie A ora dovrà rivenderlo perché il prodotto del settore giovanile del Milan certo non giocherà in Serie B. Si è parlato tanto di Inter e sembra essere favorito rispetto a Destiny Udogie, complice anche il veto dell’Udinese (vedi articolo). Per Bellanova, come annuncia Sky Sport, c’è anche la Fiorentina. Se l’Inter dovesse prenderlo sposterebbe Matteo Darmian a sinistra come vice di Robin Gosens.