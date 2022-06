Sensi in uscita dall’Inter. Nel mirino del Monza, ma c’è un dubbio – CdS

Sensi è in uscita dall’Inter, il club ha chiesto al procuratore del ragazzo di trovare una nuova soluzione altrove. Il Monza ci pensa seriamente, ma resta solo un dubbio.

IN USCITA – Stefano Sensi, secondo quanto riportato anche questa mattina dal Corriere dello Sport è un obiettivo del Monza. Da qualche settimana i biancorossi stanno pensando al centrocampista classe ’95, l’unico punto interrogativo riguarda la forma fisica precaria. Il talento però non manca e l’ex Sassuolo potrebbe ritrovarsi anche in chiave nazionale: Mancini lo stima parecchio e lo ha sempre tenuto in considerazione, ma per tornare nel giro azzurro serve più continuità.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli