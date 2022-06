Bergomi: «Inter, Bastoni da tenere! Dybala o Lukaku? Ecco chi prenderei»

Giuseppe Bergomi, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter. Il particolare, l’ex difensore, ha parlato della stagione appena trascorsa e del mercato

RITORNO – Bergomi parla a proposito del possibile ritorno di Lukaku all’Inter: «Lukaku? Guardo l’aspetto tecnico, va benissimo per il nostro campionato. Ibra, a 41 anni, prima degli infortuni, era ancora decisivo. Romelu di anni ne ha 28, ha la stessa stazza di Zlatan, è veloce e sa far male in campo aperto. L’Inter quest’anno ha giocato un bellissimo calcio ma è mancato un giocatore che con la sua rapidità le permettesse di difendere più bassa, concedendo meno spazio, senza portare troppi uomini oltre la linea della palla. Fra lui e Dybala? Scelgo il belga, poi se arrivano tutti e due meglio. Ma “Big Rom” è più 9, più centravanti».

PARTENZE – Bergomi parla a proposito di un possibile addio di Bastoni: «Normalmente una squadra che vince lo scudetto fa due acquisti per essere più competitiva in Europa, non vende come ha fatto l’Inter la scorsa stagione. Poi vanno fatti i complimenti alla società nerazzurra per i risultati dell’ultima annata. Se però dovessimo vendere ancora per il bilancio e per fare mercato, gli ultimi da sacrificare sarebbero gli italiani, attaccati alla maglia, quelli col senso d’appartenenza come Barella e Bastoni. Qualora Alessandro partisse mi piangerebbe il cuore. Ragiono da tifoso, la dirigenza saprà come comportarsi».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna