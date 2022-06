Di Gregorio: «Monza opzione migliore per me! Handanovic? Un modello»

Michele Di Gregorio è salito in Serie A col Monza. Promozione che, di fatto, ha sancito anche il suo riscatto definitivo dall’Inter da parte del club brianzolo. Il portiere, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della promozione e dei suoi modelli in campo

FELICITA’ – Queste le parole di Di Gregorio: «Sono il primo colpo del Monza? Sì, c’era questa clausola che avevamo concordato tutti un anno fa e che sono contentissimo che scatti, non chiedevo di meglio. Perché arrivo in A dopo aver vinto sul campo. In questi mesi ho sempre creduto fortemente nella promozione col Monza, senza mai pensare a cosa sarebbe potuto accadere se non andavamo in A. Io so solo che è andata in porto l’opzione migliore per me. I miei modelli? Handanovic, perché ci ho lavorato assieme quando ero nella Primavera dell’Inter, davvero molto forte anche nella gestione della vita extra-campo, da lui ho imparato molto. E poi ovviamente Buffon, che ha fatto la storia, è stato molto bello affrontarlo in B».

