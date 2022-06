Inter Primavera, dieci scudetti non un caso. Ma che fine fanno i giovani?

L’Inter Primavera di Cristian Chivu, ieri sera al Mapei Stadium, ha vinto lo scudetto di categoria battendo 2-1 ai supplementari la Roma. Per i nerazzurri è il 10° successo nella storia, ma che fine fanno tutti i giovani?

GIOVANI – L’Inter al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ieri sera, ha alzato al cielo il decimo scudetto Primavera della sua storia. I nerazzurri di Chivu hanno piegato 2-1 ai supplementari la Roma di De Rossi ma una domanda sorge spontanea: che fine fanno tutti i giovani che l’Inter sforna, visti i così tanti successi in questa categoria (e non solo)? Una domanda lecita. Alcuni sono ancora di proprietà dell’Inter ma smistati in giro (vedi Pinamonti per esempio), ma di fatto, pochissimi arrivano in prima squadra per essere protagonisti. Un caso è Dimarco, vero, ma dopo tanti anni lontano dalla Milano nerazzurra in giro per Italia ed Europa. Prendiamo un nome della Primavera di Chivu, Cesare Casadei. Centrocampista fisico, robusto, abile nel gioco aereo ma anche bravissimo con i piedi e un senso del gol unico. L’Inter lo promuoverà in prima squadra? Facciamo un passo indietro e prendiamo un’altra big del nostro campionato, la Juventus. Max Allegri nel finale di stagione ha buttato dentro Miretti, giovane sì, ma già abituato a un certo tipo di ritmo e di gioco non giocando in Primavera ma nell’Under 23 dei bianconeri, ovvero in Serie C. Cambia molto, lo stesso Allegri lo ha ammesso. Dunque è anche per questo che forse, il grande salto, non lo fanno in molti.