Lukaku, tanto rumore per nulla: giorno ‘chiave’ passato senza novità

Tanto rumore per nulla. Questo è il riassunto di quella che doveva essere la giornata di Lukaku. Nessun incontro, nessuna novità. E l’Inter ancora aspetta.

GIORNATA CHIAVE? – Ieri doveva essere un giorno chiave per la situazione Lukaku. O almeno un giorno importante. Quello in cui dovevano smuoversi le acque di una trattativa nata persino sette mesi fa con quella intervista non autorizzata. Invece non è successo nulla. Un altro giorno in cui tutto è rimasto uguale.

NULLA DI NUOVO – Ieri doveva tenersi l’incontro tra l’Inter e un avvocato di fiducia del giocatore. Un punto di partenza, per capire come muoversi. Pare non sia successo nemmeno questo, da più fonti. Tanto rumore per nulla. Una giornata caricata di attese che invece è passata come le altre. Con le parti alla stessa identica distanza.

INTER ANCORA IN ATTESA – Lukaku è ancora al Chelsea, ma su questo non c’erano dubbi. In compenso non si capisce ancora come potrebbe liberarsi dal club che tifa fin da bambino. Non ci sono novità, appunto. L’Inter è ancora ad aspettare le sue mosse. Perché solo lui può fare dei passi avanti visto la gabbia dorata in cui si è chiuso. Ma il mercato non aspetta. E la società nerazzurra non si può permettere di passare settimane in attesa, tutte uguali.