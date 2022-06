Perisic dopo l’Inter: «Orgoglioso del Tottenham e di questa nuova esperienza»

Perisic da un paio di giorni non è più un giocatore dell’Inter, avendo annunciato il suo passaggio al Tottenham (vedi articolo). Oggi il croato è tornato a parlare, via Instagram.

IL SALUTO – Dal prossimo 1 luglio Ivan Perisic sarà un nuovo giocatore del Tottenham. L’ormai ex Inter manda un messaggio per la prossima stagione: “Sono molto orgoglioso di arrivare al Tottenham e di iniziare questa nuova esperienza. Molto emozionato per quello che mi aspetta e non vedo l’ora di giocare la prima partita”, ha scritto su Instagram.