Sensi alla Fiorentina è più di un’idea. Nonostante i viola al momento siano presi dalla questione allenatore (vedi articolo) il centrocampista dell’Inter resta uno dei primi nomi sul taccuino dei toscani.

SOCCORSO VIOLA? – Stefano Sensi, in questi due anni all’Inter, ha avuto più problemi fisici che altro. Inevitabile che anche il suo nome, in caso di offerte, possa essere sacrificato sull’altare del bilancio. Ad aver manifestato interesse nei confronti del centrocampista è la Fiorentina, che può andare all’affondo a breve. Come riporta TGR Rai Toscana, una volta che sarà definito l’allenatore, può essere Sensi il secondo acquisto dopo Nicolas Gonzalez. Per ora Rocco Commisso è però alle prese con la questione panchina: dopo il dietrofront con Gennaro Gattuso sembrava fatta per Vincenzo Italiano, ma è sfumato nelle scorse ore. L’ipotesi Sensi, quindi, sarà presa in considerazione solo dopo l’annuncio del tecnico.