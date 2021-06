Gosens, non solo Inter: la Juventus prova l’anticipo con uno scambio – SI

Gosens è il principale candidato a lasciare l’Atalanta dopo Euro 2020 ma solo per cifre da capogiro. Sull’esterno tedesco ha messo gli occhi l’Inter, ma non solo. Criscitiello – Direttore di “Sportitalia” – in apertura di “Sportitalia Mercato” spiega i piani della Juventus

GIRO DI ESTERNI – Il nome di Robin Gosens (vedi focus) è senza dubbio il più interessante per l’Inter sulla fascia sinistra, che va rinforzata. Soprattutto in caso di addio di Achraf Hakimi, che farebbe perdere la spinta sulla destra e permetterebbe di cambiare il lato su cui spingere. Sull’esterno tedesco dell’Atalanta, però, è piombata la Juventus, che vuole rivoluzionare la fascia sinistra. Nell’operazione potrebbe entrare come parziale contropartita tecnica il pari ruolo Gianluca Frabotta, che piace all’Atalanta. Proprio per questo motivo, per il momento, è stata congelata la trattativa con il Genoa, che nelle ultime ore sembrava aver trovato l’accordo per Frabotta. Questo l’aggiornamento di Michele Criscitiello su Sportitalia. L’Atalanta, comunque, resta bottega cara. Soprattutto per un titolarissimo come Gosens.