Fiorentina, problemi per Italiano: spuntano Fonseca e un ex Inter

La Fiorentina non prenderà più Italiano come allenatore. Sono sorti problemi col tecnico, legato allo Spezia con cui ha da poco rinnovato, e i viola devono cambiare obiettivo. Spuntano Fonseca e un ex Inter: Benitez.

NUOVO CAMBIO – La Fiorentina è sempre alla ricerca del nuovo allenatore, dopo il clamoroso dietrofront con Gennaro Gattuso (vedi articolo). Il primo nome era diventato Vincenzo Italiano, legato però allo Spezia. Sin da subito ci sono state inevitabili frizioni col club ligure, ma il cambio in panchina fino a poche ore fa non sembravano esserci problemi. Che invece sono arrivati: accordo bloccato e, presumibilmente, sfumato. Secondo il TGR Rai Toscana la Fiorentina, dopo Italiano, ha due nomi passati in pole position: Paulo Fonseca e Rafa Benitez. Il primo è stato accostato al Tottenham, proprio come Gattuso, ma senza affondo. Benitez, all’Inter nella stagione 2010-2011, sarebbe alla terza esperienza in Serie A dopo quella nerazzurra e col Napoli. A breve la Fiorentina prenderà la sua decisione.