Romelu Lukaku si sta confermando uno dei migliori attaccanti del mondo, anche a Euro 2020. E il quotidiano francese L’Équipe lo premia dopo la fase a gironi.

TOP UNDICI – Romelu Lukaku sta continuando a segnare a ripetizione, anche a Euro 2020. Dopo i 30 gol stagionali con la maglia dell’Inter, in questi Europei è già a quota 3 reti (senza rigori). Ma i numeri non bastano per spiegare l’impatto dell’attaccante sul percorso del Belgio, qualificato agli ottavi con tre vittorie su tre (di cui due con Lukaku Star of the Match). Anche per questi motivi, tuttavia, L’Équipe sceglie l’attaccante di Inter e Belgio nei migliori undici della fase a gironi. Ad accompagnarlo in attacco c’è l’italiano Ciro Immobile, con il connazionale Kevin De Bruyne alle spalle. Ecco la formazione completa: