Sensi e il resto degli esuberi in Giappone con l’Inter: il loro destino – TS

Quattro calciatori, fra cui Sensi, sono partiti con l’Inter per la tournée in Giappone ma non sembrano rientrare nei piani del club. Ecco la situazione secondo TuttoSport.

ESUBERI – Insieme ai capisaldi della rosa di Simone Inzaghi nella tournée in Giappone dell’Inter sono partiti anche alcuni calciatori rientrati dai prestiti. Il futuro dei cosiddetti ‘esuberi’ nerazzurri non è ancora ben definito, soprattutto per alcuni. TuttoSport prova a fare luce sulla questione. Stefano Sensi, per esempio, vorrebbe tornare all’Inter, che cerca un sesto centrocampista ma più giovane. Il calciatore, dopo Monza, proverà a far cambiare idea ai nerazzurri sulla sua prestanza e tenuta fisica. Anche la volontà di Valentin Lazaro è quella di restare a Milano, ma le possibilità di un sì dell’Inter sono diminuite maggiormente dopo l’acquisto di Juan Cuadrado. Per Giovanni Fabbian, invece, è in programma un prestito, che permetta al giovane di fare esperienza in un club che gli offra maggior spazio. Sebastiano Esposito è un altro dei calciatori che ha intenzione di sfruttare la preparazione in Giappone per farsi notare da Simone Inzaghi. Tuttavia, anche l’attaccante è destinato a lasciare l’Inter.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna