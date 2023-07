Inter, due nomi intrigano più di Demiral: le strade percorribili − CdS

L’Inter deve necessariamente puntellare la rosa, visto che sono troppi e importanti i posti lasciati ancora vuoti: due nomi ora intrigano per il reparto difensivo. Le strade percorribili secondo il Corriere dello Sport.

NOMI − L’Inter ha bisogno di completare la rosa e ogni ora che passa il tempo stringe sempre di più. Adesso, secondo il Corriere dello Sport, ci sono due nomi che intrigano parecchio e che avrebbero superato anche la pista che porta a Demiral. Si tratta di Rafael Toloi e José Palomino, anche loro profili dell’Atalanta. Il primo è forse più difficile da raggiungere, essendo anche il capitano della Dea, ma è in scadenza nel 2024 e ha 32 anni: fattori questi da considerare. In ogni caso, entrambi sono seguiti per la loro capacità di poter giocare anche come braccetti di difesa. L’Inter cercherà di affondare sull’uno o sull’altro una volta compreso come far giocare Bisseck. Se come vice-Bastoni o come vice-Darmian.

Fonte: Corriere dello Sport