Brozovic per Kessié fattibile? Economicamente sì, ma verità un’altra − Sky

Lo scambio Brozovic-Kessié tiene banco in queste ultime ore di mercato. Il Barcellona lo ha proposto all’Inter. Al momento la trattativa fatica a decollare. Le ultime

LA SITUAZIONE − Bomba dalla Spagna, il Barcellona avrebbe proposto all’Inter lo scambio Franck Kessié per Marcelo Brozovic. Arrivano conferme anche da Sky Sport con Alessandro Sugoni che ha aggiornato sulla situazione in atto. Economicamente si tratta di uno scambio non impossibile. Entrambi i giocatori hanno ingaggi simili, più o meno intorno ai sei milioni di euro, ovviamente è diversa la considerazione che hanno i due club. Per l’Inter, Brozovic è fondamentale; mentre Kessié rimane in uscita dal club catalano e la sua stagione deve ancora decollare. Ad oggi non è una situazione assolutamente semplice, anzi… Da capire se qualcosa muterà nei prossimi giorni.