Sudtirol di misura col Brescia: Pompetti in panchina, ma decide un ex Inter

Vittoria del Sudtirol in casa contro il Brescia per 1-0. Novanta minuti in panchina per il prestito Inter Pompetti, ma la rete decisiva è di un ex giocatore nerazzurro

LA DECIDE UN EX NERAZZURRO − A Bolzano va in scena Sudtirol-Brescia, terzultima gara della ventesima giornata di Serie B. Ottimo successo della squadra di casa che stacca la formazione lombarda in classifica di quattro lunghezze e sale al sesto posto in piena zona playoff. La squadra di Bisoli parte senza il prestito Inter Marco Pompetti titolare, ma con un ex primavera Matteo Rover in campo. Ed è proprio quest’ultimo a siglare il vantaggio al minuto 30. Bravissimo a sfruttare l’assist di Andrea Masiello. Quinto gol per lui in campionato. Rete che risulterà decisiva ai fini del risultato finale. Niente minuti nelle gambe per Pompetti che è rimasto in panchina per tutta la partita.