Scamacca obiettivo dell’Inter. Ma col Sassuolo si parla anche di altri – TS

Gianluca Scamacca è, da tempo, un obiettivo dell’Inter per l’attacco. Secondo Tuttosport, però, non è il solo elemento del Sassuolo seguito dalla dirigenza nerazzurra

EREDE – L’Inter segue da tempo Gianluca Scamacca. Nonostante i rallentamenti nella trattativa, viste le richieste alte del Sassuolo (45 milioni, ndr), Marotta è fiducioso e vede nell’attaccante il possibile erede di Dzeko in nerazzurro. Il buon rapporto che intercorre fra l’AD nerazzurro e Carnevali depone a favore del buon esito della trattativa che, però, verrà portata avanti solo a determinate condizioni. L’Inter, per arrivare all’attaccante, potrebbe proporre ai neroverdi Andrea Pinamonti. Ma, Scamacca, non è il solo calciatore della squadra emiliana ad essere seguito dall’Inter. Piacciono infatti sia Raspadori, che sembra però più lontano rispetto ad un anno fa, e Davide Frattesi. Il centrocampista è visto come il perfetto sostituto di Vidal, che lascerà a fine stagione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini