Sanchez e Vidal, addio all’Inter già scritto. Ecco a chi faranno spazio – TS

Arturo Vidal ed Alexis Sanchez lasceranno l’Inter. Lo scrive Tuttosport, oggi in edicola: la sfida contro la Sampdoria dovrebbe essere quella del congedo dal mondo nerazzurro

ADDIO – Arturo Vidal ed Alexis Sanchez sono destinati a lasciare l’Inter a fine stagione. L’ingaggio dei due calciatori cileni, spiega Tuttosport, è troppo esoso per le casse nerazzurre: Vidal guadagna 6,5 milioni netti, con lo stipendio che, nella prossima stagione, salirebbe ad 8. Sanchez, invece, guadagna 7 milioni netti. Con il club che deve abbassare il monte ingaggi, su indicazione della proprietà, gli stipendi dei due calciatori non collimano più con le strategie del club. Per il centrocampista ci sarà rescissione unilaterale del contratto, con i nerazzurri che verseranno 4 milioni al giocatore per la buonuscita. Vidal, poi, sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero (Flamengo, ndr). Discorso simile per Sanchez, a cui verrà proposto un indennizzo per lasciare il club. L’attaccante cileno verrà sostituito, nello scacchiere tattico nerazzurro, da Paulo Dybala.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna