Tensione Perisic-Inter, qual è la reale situazione intorno al rinnovo? – CdS

L’Inter domenica chiude il suo campionato e la sua stagione contro la Sampdoria auspicandosi di vincere lo scudetto. Intanto però la situazione legata a Ivan Perisic tiene banco e non poco.

SITUAZIONE – L’Inter domenica gioca a San Siro contro la Sampdoria l’ultima gara della stagione per giocarsi lo scudetto fino alla fine. Titolare sarà ovviamente Ivan Perisic, una macchina a sinistra nonché uno dei migliori della stagione nerazzurra. Ma il rinnovo stenta ad arrivare. Marotta si è detto sereno mentre le parole del croato lasciano intendere che l’addio possa concretizzarsi. Secondo il Corriere dello Sport l’Inter non andrà oltre l’offerta fatta di 4.5 milioni di euro l’anno e dunque, se Perisic vorrà di più, dovrà trovare una soluzione. Il Chelsea e la Premier lo tentano ma il croato ascolterebbe anche la proposta della Juventus che, al momento, non ha presentato nessuna offerta concreta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno