Scamacca, l’Inter lo segue ma a una condizione e senza follie – CdS

L’Inter ha nel mirino la partita con la Sampdoria di domenica e spera che, da Sassuolo, i neroverdi battano il Milan di Pioli. Per farlo Dionisi si affida anche a Gianluca Scamacca, possibile obiettivo dell’Inter per la prossima sessione di mercato.

RICHIESTA – L’Inter segue da tempo Scamacca, approva il profilo giovane e forte e lo vorrebbe portare a Milano. Tutto però dipenderà anche dalle richieste del Sassuolo. Al momento Carnevali e il club neroverde hanno fissato il prezzo a 45 milioni di euro. Troppi per un giocatore che ancora non ha mai vissuto un’esperienza in una big. Secondo il Corriere dello Sport, se il Sassuolo non dovesse abbassare le pretese, l’affare potrebbe essere dimentica con l’Inter che terrebbe Lautaro Martinez rinforzandosi con il parametro zero Paulo Dybala. Tutto è in divenire ma l’Inter non vuole di certo fare follie.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno