Scamacca-Inter, il Sassuolo punta il sostituto. Incontro Carnevali-Marotta – Sky

Come raccontato in serata l’Inter è forte su Scamacca per la prossima stagione (vedi articolo). Nella parte conclusiva di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio parla di incontro fra Carnevali e Marotta, così come di una scelta del Sassuolo sul sostituto.

OBIETTIVO CHIARO – Per Gianluca Scamacca ci sono sviluppi, come segnala Gianluca Di Marzio: «Pranzo fra due dirigenti amici come Giovanni Carnevali e Giuseppe Marotta. A gennaio Scamacca il Sassuolo non lo dà via, l’Inter sta cercando di metterci le mani per il mercato di giugno. Il Sassuolo vuole prendere Lorenzo Lucca: ci sarà un’offerta al Pisa, che vuole quindici milioni. Con dieci più bonus si dovrebbe raggiungere un accordo, il Pisa si sta cautelando con George Puscas».