Scamacca, l’Inter lo voleva da agosto. Due tedesche e il Milan ma ha scelto – SI

Scamacca è il grande obiettivo dell’Inter già per la prossima stagione. Da Sportitalia Mercato Pedullà, dopo l’annuncio in avvio di trasmissione (vedi articolo), spiega perché i nerazzurri siano in vantaggio sul Milan e due squadre tedesche.

OBIETTIVO DI LUNGO CORSO – Alfredo Pedullà parla nel dettaglio: «L’interesse dell’Inter per Gianluca Scamacca nasce a fine agosto. L’Inter avrebbe voluto prenderlo, ma Scamacca aveva deciso di giocare perché si sente un potenziale titolare in pectore della Nazionale già dai play-off. La Juventus ha chiesto un incontro che, essendosi andata su Dusan Vlahovic che è una priorità, ha ritirato. Si sono inseriti l’Eintracht Francoforte, che non ha chances, e il Borussia Dortmund che avrebbe la disponibilità economica. Anche il Milan, che deve fare un investimento di prospettiva per la carta d’identità di Zlatan Ibrahimovic. Scamacca accetterebbe di essere in competizione con Edin Dzeko, ma è una scelta. Perché quaranta milioni? Una possibile contropartita tecnica sarebbe Andrea Pinamonti, che farebbe scendere il cash. Davide Frattesi non è collegato all’operazione Scamacca, ma è un altro obiettivo per l’Inter».