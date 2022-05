Scamacca ha un prezzo, l’Inter ne fa un altro: fissato l’investimento massimo – CM

Scamacca in estate potrebbe cambiare aria. E forse nuovamente Paese. L’attaccante azzurro ha anche l’opzione di restare in Italia, ma al momento è netta la differenza di valutazione tra il Sassuolo e l’Inter, da tempo interessata a lui. E come appreso dal portale CalcioMercato.com, in casa nerazzurra non sono previste eccezioni extra budget

VEDUTE DIFFERENTI – L’interesse dell’Inter per Gianluca Scamacca c’è ed è confermato. Ciò che non è confermato dalla società nerazzurra è il valore attribuito dal Sassuolo (vedi articolo) al suo attaccante azzurro. Un prezzo considerato troppo alto. E per tanto non in linea con le intenzioni nerazzurre alla voce investimenti. Il Sassuolo, infatti, per Scamacca chiede una cifra non inferiore ai 35-40 milioni di euro. L’Inter, invece, lo valuta poco più della metà. Come riportato dal portale CalcioMercato.com a firma Pasquale Guarro, l’Inter ha già spiegato al Sassuolo di non essere disposta a spingersi oltre il tetto dei 20-25 milioni. Cifra da considerare comprensiva di vari bonus addizionali e/o contropartite tecniche gradite. La speranza neroverde è quella di scatenare un’asta di mercato per il classe ’99 romano, ma l’impressione è che la società nerazzurra non parteciperà in caso di cifre superiori al budget stanziato.

Fonte: CalcioMercato.com – Pasquale Guarro