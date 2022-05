Serie A, Brozovic Player of the month di aprile: a breve consegna premio

È stato assegnato a Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell’Inter, il premio EA SPORTS Player Of The Month di aprile.

PREMIO – È Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, l’EA SPORTS Player Of The Month di aprile. Sul sito della Lega Serie A si legge. “Il premio EA SPORTS Player Of The Month di aprile è stato assegnato al calciatore dell’Inter Marcelo Brozovic e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Inter – Empoli, in programma venerdì 6 maggio 2022 alle ore 18.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano“.

CLASSIFICA – “La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate di sputate nel mese di aprile in Serie A TIM 2021/2022.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 77 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

– Indice di Efficienza Tecnica del 95%, in linea con i migliori registi a livello Europeo;

– Tatticamente ineccepibile (K-Movement 95,4%), riesce a guidare la manovra grazie ad un’ottima visione di gioco (K-Solution 94%);

– Affidabile in fase di costruzione, non sbaglia mai passaggi di media difficoltà (K Pass 92%) e protegge efficacemente la palla negli 1vs1;

– Contribuisce in modo decisivo anche alla fase difensiva, con una efficacia nel

Pressing del 93,2%;

– Sempre in movimento, percorre 12,7 km a partita dei quali ben 4 ad alta intensità“.

DE SIERVO – Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha dichiarato. “Marcelo Brozovic ha confermato anche quest’anno il suo indubbio talento che lo pone tra i migliori registi a livello internazionale. Il mese di aprile dimostra quanto la presenza in campo del centrocampista croato sia stata determinante per il gioco e i risultati della propria squadra, con una striscia di quattro successi consecutivi nei quali Brozovic è anche andato a segno con due reti di pregevole fattura tecnica. La capacità di leggere le situazioni e di dettare i tempi della manovra, il movimento costante e la qualità tecnica rendono Brozovic il prototipo del playmaker moderno“.

