Scamacca, Carnevali gela l’Inter: «Ad oggi più facile che finisca all’estero»

Giovanni Carnevali, in collegamento su Sky Sport 24, ha esposto il progetto e il lavoro del Sassuolo in questi anni. Qualche considerazione ovviamente alla questione mercato con diversi giocatori in orbita big italiane. Tra questi Scamacca e Frattesi nel mirino dell’Inter

TANTO INTERESSE − Carnevali espone il lavoro della società nero-verde e la filosofia in tema mercato: «Il Sassuolo si sacrificherà dei suoi big? Come ogni anno, abbiamo la nostra filosofia. Ossia vendere i giocatori richiesti. Abbiamo tanti tesserati richiesti anche se ad oggi non sono pervenute offerte importante. Interessi sì da Italia ed estero. Noi vogliamo continuare a privarci di uno o due giocatori per tenere d’occhio il bilancio. Ma abbiamo il desiderio che ci possa permettere di crescere continuamente. Vendiamo solo per offerte importanti. Di importante nessuna offerta oggi è arrivata, c’è interesse. Bisogna capire anche le modalità di acquisto viste le difficoltà economiche. Ci sono dei regolamenti che stanno cambiando in termini di liquidità. Bisogna stare dunque attenti ma il nostro obiettivo è crescere. Qualcosa di importante arriverà visto il grande interesse per tanti giocatori, siamo felici. Opera di tutti noi. Il merito è della proprietà. Da lì arriva l’input, è la proprietà che decide. Poi c’è il gruppo dirigenziale che ti permette di fare delle scelte giuste».

DOCCIA FREDDA − Carnevali gela Inter e Milan: «Scamacca? Può essere utile all‘Inter e al Milan ma onestamente credo che sarà più che facile finisca in un campionato straniero. Le società italiane hanno qualche difficoltà economica. Credo che un giocatore come Scamacca possa finire in un campionato straniero più che italiano».