Scamacca e Frattesi sicuri di partire da Sassuolo: Inter come meta futura?

La scuderia Sassuolo è una delle più ambite in Italia. Gianluca Scamacca e Davide Frattesi rimangono fortemente in orbita Inter. I due lasceranno sicuramente Reggio Emilia in estate

VIA DA SASSUOLO − I pezzi pregiati via da Sassuolo? Non tutti ma Scamacca e Frattesi si. Non ha dubbi l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia. Entrambi sono da tempo in orbita Inter. Il centravanti è stato scelto dalla dirigenza come prossimo attaccante del futuro nerazzurro. Prima apprenderà da Edin Dzeko per poi percorrere con l’automatico la strada da terminale offensivo dell’Inter insieme a Lautaro Martinez. Frattesi è invece il nome più quotato in casa nerazzurra per ringiovanire e rafforzare il centrocampo.